Mask Singer : Vincent Niclo est-il sous le Husky ? Tous les indices

Mask Singer saison 5 qui est sous le Husky ? – C’est l’heure de la grande finale de « Mask Singer » saison 5 ce vendredi soir sur TF1. Plus que trois célébrités encore en compétition pour décrocher le titre et parmi eux, le Husky est clairement favori ! Mais qui est sous le masque ? On vous dit tout avec le récap des indices !







Suite et fin des enquêtes ce soir dès 21h10 sur TF1 et MYTF1 en compagnie de Kev Adams, Jeff Panacloc, Elodie Frégé et un enquêteur mystère.







Mask Singer saison 5 : Vincent Niclo sous le masque Husky ?

Faisons le point sur le masque du Husky avant cette finale. Jeff Panacloc l’a démasqué dès sa première prestation avec son Prono d’Or. Mais les autres enquêteurs ont plus de mal ! Ils ont eu un coup de pouce la semaine dernière avec Anggun, enquêteuse guest qui a reconnu Vincent Niclo. Et effectivement, les indices dirigent vers Vincent Niclo, qu’Elodie a déjà cité sans grande conviction ! Explications des indices : les dictionnaires des langues qu’il parle, Soprano parce qu’ils ont déjà chanté ensemble, un extrait de Roméo et Juliette car il a fait partie de la comédie musicale, et dernièrement le sapin de Noël pour son album de Noël ou encore l’accordéon car il en joue.

Indice n°1 : « Tout ce que je touche devient de l’or »

Indices donnés sur le prime 2 :

– Il rêvait de faire entendre sa voix, il rêvait d’aboyer en choeurs avec sa meute tel un bon gros loup. Il rêvait en prime de le faire au grand jour.

– Ce Husky osait sortir du bois et en envoyait aussi. Il rêvait de rôles taillés sur mesure, pour y arriver il n’avait pas hésité à se faire coacher.

– Ce Husky devint connu de tous. Il faut dire qu’il présentait bien dans son beau costume. Il se donnait corps et âme, faisant la fierté de ses parents.

– Il avait du chien ce Husky, comme peuvent en témoigner les millions de téléspectateurs fidèles devant leurs écrans.



Indices visuels / sonores : un bisou entre deux hommes, des dictionnaires anglais / allemand / italien / espagnol, un calendrier, des télécommandes, Soprano

Propositions des enquêteurs : Vincent Niclo, Emmanuel Moire, M ou encore Philippe Katerine

Indices donnés sur le prime 3 :

– « Grâce à ses pattes musclés et son entrainement quasi quotidien, le Husky tient la distance. Il parcourt sans soucis des kilomètres »

– « Je vous emmène dans mon tour du monde. Il y a Paris, bien évidemment. J’ai joué, chanté, dansé. »

– « Il y a l’Italie. Quelle belle langue ! La langue de l’amour. Un amour plein de promesses, ça doit être mon côté romantique »

– « Puis l’Angleterre. (…) on peut dire que j’ai pas mal trainé mes pattes à travers le globe. Il ne me manque plus que de prendre de la hauteur pour aller sur la lune »

Indices visuels / sonores : la musique « Les rois du monde » de Roméo et Juliette, les drapeaux du Canada, du Mexique, des Etats-Unis, du Japon, et du Portugal, Notre-Dame de Paris, Bretagne, Paris, Avignon, Saint-Tropez, de l’encens

Propositions des enquêteurs : Emmanuel Moire, Damien Sargue, Agustín Galiana et Bruno Putzulu

Indices donnés sur le prime 4 :

– « J’aurai pu présenté Gym Tonic parce que l’entrainement au quotidien, c’est déjà ce que je fais ! Et oui les amis, un corps de Husky comme ça, ça s’entretien ! »

– « A chaque nouveau projet, son lot de nouveautés ! »

– « J’ai toujours aimé les duos, même les trios, même les bandes »

– « Je suis plus sobre dans mes tenues. Mais quand j’y repense, j’ai déjà porté des costumes loufoques !

Indices visuels / sonores : Robin des Bois, un homme déguisé en bonne soeur dans une église, un gâteau opéra

Propositions des enquêteurs : Matt Pokora, Damien Sargue, Vincent Niclo et Agustín Galiana

Indices donnés sur le prime 6 :

– la voyante a vu le Husky en costume, mais aussi dénudé

– ce n’est pas qu’un physique, il a l’air romantique

– il bouge bien, il a le rythme

Indices visuels / sonores : une boule à neige, un sapin de Noël, 2012, une rose rouge, un accordéon

Propositions des enquêteurs : Emmanuel Moire, Bruno Pelletier, Bruno Le Maire et Stéphane Rousseau

Indices donnés sur la demi-finale :

– « Je ne fais pas beaucoup de compétition alors c’est un peu nouveau tout ça. Je ne vais pas vous mentir, vous m’avez déjà vu dans des concours mais c’est rare »

– « Vous m’avez vu un peu partout, dans des rôles et dans des costumes très différents ! Serveur, héros de grands classiques, maître de cérémonie, juré. J’ai même chanté devant 150 millions de téléspectateurs ! »

– « Ma voix vous la connaissez tous ! Mon visage aussi »

– « Mon nom a souvent été écrit sur des affiches devant des salles mythiques, je suis souvent tout en haut »

Indices visuels / sonores : des danseurs, un guitariste

Propositions des enquêteurs : Vincent Niclo et Emmanuel Moire

La dernière prestation du Husky sur « Elle me dit » de Mika

Ces indices vous aident t-ils à démasquer le Husky ? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et MYTF1.

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI. Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 5 se poursuit !

Pour la suite rendez-vous ce vendredi 2 juin 2023 à 21h10 sur TF1 et sur MYTF1. Suivez également l’aventure sur les réseaux sociaux avec le hashtag #MaskSinger