Demain nous appartient spoiler : Bruno retrouve Vanessa ! (vidéo épisode du 7 juin)

Demain nous appartient spoiler – Vanessa est en cavale et la police de Sète la recherche activement dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». Et dans quelques jours, un client du Spoon a de sérieuses informations pour la retrouver !

En effet, Bruno, le père de Nathan, commande une bière à Mona quand il voit l’avis de recherche. Et il la reconnait immédiatement.







Bart interroge Bruno, qui lui annonce qu’il l’a vue le matin et l’a prise en stop. Elle allait à la gare routière pour prendre un bus pour Girone et rejoindre son fiancé ! Mona pense immédiatement à Georges, Bart appelle la police pour qu’ils prennent le témoignage de Bruno !

Vont-ils réussir à retrouver Vanessa à temps ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1443 du 7 juin 2023 : Bruno a vu Vanessa

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur myTF1 en cliquant ici.



