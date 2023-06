« Meurtres à Blois » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 3 (17 juin)

« Meurtres à Mulhouse » au programme TV du 17 juin 2023 – Ce samedi soir à la télé, France 3 rediffuse le téléfilm « Meurtres à Blois », qui fait partie de la collection « Meurtres à… ». Dans les rôles principaux, avec Anne Charrier et Olivier Marchal.







A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV







« Meurtres à Blois » : l’histoire

Convoqué au château de Blois par Henri III, le duc de Guise tombe dans un guet-apens. Après avoir croisé héroïquement le fer avec les membres de la garde personnelle du roi, il meurt, transpercé de plusieurs coups d’épée. Fin de la représentation.

Les spectateurs présents au château applaudissent la performance des comédiens, mais Jean-Yves Bellion, le riche industriel qui interprétait le rôle d’Henri III, ne rejoint pas ses partenaires pour saluer le public. Et pour cause, il a été assassiné en pleine représentation. Très vite, les soupçons se portent sur Arthur, le jeune interprète du duc de Guise.

Présente sur place, la capitaine Alice Deschamps, l’ex-belle-mère d’Arthur, prend l’enquête en main. Pour innocenter le jeune homme, elle va devoir faire équipe avec son ex, le commandant Denis Frécant, le père d’Arthur.

Mais la collaboration s’avère difficile pour deux êtres qui se sont aimés et dont le passé douloureux réapparaît à chaque pas de l’enquête.

Interprètes et personnages

Avec Anne CHARRIER (Alice DESCHAMPS), Olivier MARCHAL (Denis FRECANT), Boubacar dit Bouba KABO (Kevin), Elias HAUTER (Arthur FRECANT), Hubert DELATTRE (Gaspard MARECHAL), Elodie HESME (Ana DE NAVELLE), Albert GOLDBERG (Jean-Yves BELLION), Linda CORMIER (Joana DIMOVA).



« Meurtres à Blois » : la bande-annonce

🔍 Vous aimez les soirées policières ? Vous allez être aux anges ! 🔹 « 𝗠𝗲𝘂𝗿𝘁𝗿𝗲𝘀 𝗮̀ 𝗕𝗹𝗼𝗶𝘀 », samedi à 21.10

🔹 « 𝗠𝗲𝘂𝗿𝘁𝗿𝗲𝘀 𝗲𝗻 𝗕𝗼𝘂𝗿𝗴𝗼𝗴𝗻𝗲 », samedi à 22.45 pic.twitter.com/dbAz6NJtiN — France 3 (@France3tv) June 15, 2023