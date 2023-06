Quotidien du 13 juin 2023 : Jennifer Lawrence et les invités de Yann Barthès ce soir

Quotidien du 13 juin 2023, les invités – Ce mardi soir et comme tous les jours sur TMC, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.







Rendez-vous dès 19h20 sur TMC ou sur myTF1 pour le replay.







➤ Jérôme Fourquet, directeur du département « Opinion » à l’IFOP

➤ Jennifer Lawrence et Andrew Bart Feldman pour « Le Challenge » en salle le 21 juin

Synopsis du film « Le Challenge »

Maddie est sur le point de perdre sa maison d’enfance et elle pense avoir trouvé la solution à ses problèmes financiers lorsqu’elle tombe sur une offre d’emploi intrigante : parents fortunés cherchent quelqu’un pour emmener Percy, leur fils introverti de 19 ans, dans une série de « dates » afin de le décoincer avant qu’il ne parte pour l’université. A la grande surprise de Maddie, Percy rend ce challenge plus compliqué que prévu et le temps est compté. Elle a un été pour relever ce challenge ou se retrouver sans toit.



