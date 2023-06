Roland Garros : Parry / Andreeva en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Roland Garros tennis – Parry / Andreeva en direct, live et streaming, c’est cet après-midi sur Amazon Prime Vidéo. Suite du 2ème tour du tournoi de tennis de Roland Garros ce jeudi 1er juin 2023. La française Diane Parry affronte la russe Mirra Andreeva.







A suivre cet après-midi, en seconde rotation sur le court Simonne Mathieu, et en exclusivité sur Amazon Prime Vidéo







Il ne reste déjà que très peu de français encore en compétition dans ce Roland Garros 2023. Parmi eux, la jeune Diane Parry, 20 ans, 79ème au classement WTA. Aujourd’hui au second tour, elle est opposée à la russe Mirra Andreeva, âgé de seulement 16 ans et 143ème mondiale.

Parry / Andreeva en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous Amazon Prime Vidéo vers 13h. Si vous n’êtes pas abonné, sachez que vous avez une offre d’essai de 30 jours gratuite et sans engagement !



Sur le site de Roland Garros, suivez le score de la rencontre en live, et sur notre site, retrouvez aussi le résultat final.

Parry / Andreeva, 2ème tour du tournoi de tennis de Roland Garros 2023, un match à suivre cet après-midi sur Amazon Prime Vidéo.