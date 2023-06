« Sexy et dangereux » : votre téléfilm ce 1er juin sur TF1 (histoire, interprètes et vidéo)

« Sexy et dangereux » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 31 mai 2023 – Ce mercredi après-midi et comme chaque jour, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend sur TF1. Aujourd’hui, il s’intitule « L’amour selon Emilia Bloom ».







A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Sexy et dangereux » : l’histoire

Heather rêve de devenir artiste-peintre, mais elle se contente de restaurer des œuvres d’art pour régler ses factures. Alors qu’elle tente de se remettre d’une rupture difficile, elle fait la connaissance de Tyler, son nouveau voisin. Encouragée par sa meilleure amie, Heather décide d’apprendre à connaître ce jeune photographe qui, à première vue, a toutes les qualités pour la rendre heureuse. Mais elle ignore que Tyler n’est pas celui qu’il prétend être…

Sexy et dangereux, interprètes et personnages

Avec : Austin Gage (Paul), Elizabeth Arija (Jess), Jayd Swendseid (Le détective Brooks), Jarrod Sims (Le détective Brooks Partner)



VIDÉO « Sexy et dangereux » : la bande-annonce

Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Aussi dangereux que séduisant ».