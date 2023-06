Top Chef du 7 juin 2023 : la finale ce soir sur M6, qui sera le gagnant ?

Top Chef du 7 juin 2023 – Après l’élimination de Mathieu la semaine dernière, Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous ce soir sur M6 pour suivre la grande finale de la saison 14 de « Top Chef ». Hugo et Danny s’affrontent, qui sera le gagnant de Top Chef 2023 ?







Top Chef du 7 juin 2023, le programme de la finale

Pour la grande finale de Top Chef saison 14, c’est dans le palace le plus étoilé d’Europe, le George V à Paris, que les deux finalistes ont rendez-vous. Leur défi : réaliser un menu gastronomique d’exception pour régaler 100 bénévoles de la Croix-Rouge, ainsi que les quatre membres du jury !

Pour cet évènement, les deux derniers candidats ont imaginé un menu – entrée, plat et dessert – qui, selon eux, peut convaincre les convives et leur permettre de remporter cette ultime épreuve ! Tous les deux vont donc cuisiner pendant 10 heures sans relâche dans les cuisines de ce palace parisien et, pour l’occasion, ils seront accompagnés par leurs anciens adversaires.

Alors, quelle brigade va remporter cette toute dernière épreuve ? Qui sera le grand vainqueur de cette 14e saison de Top Chef ?

Top Chef du 7 juin 2023, extrait vidéo

« Ça c’est du grand Danny » : Danny souhaite réaliser un bouillon de choux-fleurs qui changera de couleur lors de la dégustation !



