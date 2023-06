Un si grand soleil du 27 juin : c’est fini pour Alix ! (résumé et vidéo épisode 1176 en avance)

Un si grand soleil du 27 juin, spoiler résumé de l’épisode 1176 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre épisode de votre feuilleton quotiden « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 27 juin 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Hélène détient toujours Christian. Elle lui a préparé un jus et semble totalement ailleurs… Elle dit à Christian qu’elle le relâchera quand il aura dit la vérité. Il lui assure qu’il lui a déjà dit. Hélène menace de lui tirer une balle dans le genou, Christian pleure. Elle le menace ensuite avec un fer à repasser ! Son téléphone sonne, c’est Claire. Elle lui parle de Laurence Roussillon. Hélène réalise son erreur et Claire veut la voir pour en parler. Hélène relâche Christian !







La mère de Maéva montre à son ami Vincent les croquis de sa fille. Elle arrive et n’apprécie pas. La mère de Maéva a reçu des factures et relancent d’huissiers, elle les range dans un tiroir… Maéva reçoit un appel de Robin, il veut venir avec elle mais elle ne préfère pas. Elle a envie d’être seule.



Sur la plage, Louis annonce à Kira et Thaïs que Robin a bien une meuf. Il s’agit de Maéva. Thaïs ne la sent pas. Robin les rejoint et demande de ne pas parler de Maéva.

A la galerie, Alix reçoit un appel de Christian. Elle ne comprend pas, Christian lui dit qu’il a été séquestré et torturé par Hélène, il est convaincu qu’elle était au courant. Il ne veut plus jamais avoir à faire avec elles ! Il quitte Montpellier. Et si elle revend les faux Bouchez, il balancera tout à la police !

Hélène est avec Claire. Alix l’appelle, elle ne décroche pas. Elles parlent de Laurence Roussillon, elles ne savent pas quoi faire.

Robin parle de Maéva à Louis, qui le met en garde. Il dit qu’elle a lâché une pote de Thaïs du jour au lendemain. Elise et Fanny sont au supermarché, elles discutent avec Carine, la mère de Maéva. Elles parlent de passion pour le graff, Fanny l’aime bien et veut l’aider.

Alix et Ulysse retombent sur Hélène, ils lui reprochent d’avoir enlevé et séquestré Christian. Alix finit par lui dire qu’il n’y a jamais eu de chantage, elle a menti pour faire tourner la galerie. Alix demande à Hélène de sortir de sa vie ! Hélène et Ulysse sont écoeurés.

Carine offre à Maéva des bombes de peinture. Elle est ravie mais Vincent lui reproche de ne pas payer ses factures. A la coloc, Ulysse parle avec Bilal. Il est remonté et complètement à plat. Bilal propose de faire équipe avec lui pour faire ses propres tableaux.

Robin appelle Maéva, il lui propose un concert mais elle refuse. Robin ne comprend pas, Maéva lui dit qu’ils n’ont rien en commun et lui dit de la lâcher.

Claire envoie un mail à son père. Elle lui dit que sans signe de vie d’ici 24h, elle alertera la police.

