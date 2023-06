Love Island du 26 juin : 2 couples en danger (résumé + replay épisode 55)

Love Island résumé détaillé de l’épisode 55 du lundi 26 juin 2023 – Place à l’épisode 55 de Love Island ce lundi soir sur W9. Perle et Valentin se couchent dans la Private Room alors que tout le monde parle du choix à faire. Nicolo est déçu de Solène et il se couche seul…







Le lendemain au réveil, il y a des lits à barreaux et un challenge bébés ! Chaque couple doit s’occuper d’un bébé pendant 24h !

Solène et Nicolo décident de discuter. Solène finit en larmes mais elle refuse de dévoiler ses sentiments et de pleurer devant lui. Ça tourne en rond, Nicolo s’en va.







Perle et Valentin remportent un défi « parents » et ils récupèrent leur photo de famille.



Cindy et Edgar partent en date et confient leur bébé à Ludivine. Ils profitent d’un joli moment et se disent de belles choses. Ils s’aiment et veulent aller en finale.

Solène et Nicolo discutent à nouveau et décident de faire la paix. Ils s’embrassent !

Delphine Wespiser arrive à la villa. Elle annonce que Cindy et Edgar détiennent un avantage stratégique suite au vote des islanders la veille. Ils ont le pouvoir de mettre un couple en danger. Ils désignent Solène et Nicolo car c’est le couple le moins uni. Et Delphine annonce que c’est eux qui peuvent choisir quel couple affronter !

Solène et Nicolo décident d’affronter… Ludivine et Vincent ! L’un des deux couples va être éliminé et n’ira pas en finale !

Love Island, le replay du 26 juin

Si vous avez manqué l’épisode 55 ce lundi 26 juin 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous mardi 27 juin à 20h sur W9 pour suivre l’épisode 56.