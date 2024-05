« L’obsession de Natalie » : votre téléfilm ce 14 mai sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« L’obsession de Natalie » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 14 mai 2024 – Ce mardi après-midi et pour bien commencer la semaine sur TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « L’obsession de Natalie ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







Publicité





« L’obsession de Natalie » : l’histoire, le casting

Natalie, une femme perturbée, voit sa vie prendre un tournant le jour où elle tombe sur une vidéo de Leah Sterling, une coach renommée proposant des séances d’entraînement sur des vélos d’intérieur. Après avoir remporté un concours, Natalie obtient un vélo et un mois d’entraînement avec Leah. Rapidement, son admiration pour sa coach vire à l’obsession.

Avec : Ria Ridley (Leah Sterling), Kelcie Stranahan (Natalie), Sharlene Radlein (Vanessa), Sam Boxleitner (Tom)



Publicité





Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion Quand ma fille dérape… ».

« Quand ma fille dérape… » : l’histoire et le casting

Depuis le décès de sa mère par suicide, Olivia, une jeune fille perturbée, a transféré ses émotions sur ses amies, les sollicitant excessivement et luttant contre des troubles obsessionnels. Après une dispute avec sa meilleure amie Liberty, elle la pousse d’un pont, mais la police ne peut pas prouver sa culpabilité. Par la suite, Olivia se tourne vers Andrea, une nouvelle venue à l’école. L’histoire semble se répéter alors qu’Olivia persuade Andrea de partir pour New York avec elle pour retrouver son père, sans en informer sa mère, et elles prennent toutes les deux la route en auto-stop.

Avec : Juliana Destefano (Deandra), Alexandra Doke (Olivia), Kate Watson (Renée), Jessica Buda (Solange)