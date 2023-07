« 13h15 le dimanche » du 23 juillet : au sommaire aujourd’hui

« 13h15 le dimanche » du 23 juillet 2023 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce dimanche avec le reportage intitulé « Les pionniers de l’île d’Eiggs ».







Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 13h15 le dimanche » du 23 juillet 2023 : le programme

Camille a quitté la France pour s’installer sur une petite île écossaise. Un choix de vie radical avec des pionniers des énergies renouvelables, que le magazine « 13h15 le dimanche » a rencontrés.

Embarquement pour l’île d’Eigg, au large de l’Ecosse. Une superficie de trente kilomètres carrés couverte de montagnes et de vallées verdoyantes, où vivent une centaine d’habitants. Ils ont acheté ce bout de terre il y a vingt-cinq ans pour 1,5 million de livres sterling (1,7 million d’euros).

Ils rêvaient d’autonomie et de vie communautaire. Une utopie ? Un conte de fées ? Non. Là-bas, toutes les décisions sont prises à l’unanimité. Et les îliens n’ont pas attendu les bouleversements récents du climat pour changer de modèle.

🔵 Une autosuffisance énergétique unique au monde



Toutes les énergies sont mises à contribution : le solaire, l’éolien ou l’hydraulique. Les habitants sont autosuffisants en énergie, et c’est unique au monde ! Au milieu de cette tribu de pionniers se trouve Camille, que le magazine « 13h15 le dimanche » a rencontrée lors de ce reportage signé Frédéric Roullier, Thibault Payré et Hélène Amétis (rediffusion).

La Française est arrivée un peu par hasard sur l’île d’Eigg il y a quarante ans. Elle n’est jamais repartie de ce petit bout de terre, s’y est mariée, a eu deux enfants et a bâti son foyer. Camille s’investit pleinement dans la gestion de l’île et dit avoir trouvé sa place, tout simplement.

