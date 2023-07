« 13h15 le dimanche » du 30 juillet : au sommaire aujourd’hui

« 13h15 le dimanche » du 30 juillet 2023 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce dimanche avec l’épisode 7 de la saison 10 de la série « Le feuilleton des Français ».







« 13h15 le dimanche » du 30 juillet 2023 : le programme

En ce dernier dimanche de juillet, le magazine « 13h15 le dimanche » prend la direction de l’Orne, à la rencontre de Philippine. A Saint-Germain-de-la-Coudre, cette éleveuse bio de vaches laitières s’inquiète de la faible pluviométrie enregistrée en Normandie. Si aujourd’hui, elle peut faire paître son troupeau sur des parcelles encore vertes, les saisons à venir s’annoncent difficiles.

Julie Darde et son équipe se sont aussi rendus dans le Finistère, à Audierne, pour embarquer à bord du petit chalutier de Claire et Yves. Les pêcheurs s’adaptent tant bien que mal à une hausse des prix de l’énergie qui fragilise leurs finances.

Dans cet épisode, nous retrouverons Tiffany, la joueuse de rugby du Sporting club universitaire de France (SCUF) de Seine-Saint-Denis. Après un tournoi très disputé à Bobigny, elle profite des vacances scolaires pour retrouver sa famille à Cayenne, en Guyane.

🔵 Dans la Manche, une mairesse bergère



Le magazine se rend ensuite en Corse, à Pancheraccia, où Angélique, une éleveuse de brebis passionnée, a repris l’exploitation familiale. Avec le lait des chèvres corses qu’elle a ajoutées à son cheptel, elle élabore un fromage fermier très aromatique.

Et enfin, à Lessay, rencontre avec Stéphanie Maubé, mairesse de cette commune de la Manche. Elle a quitté Paris pour la côte ouest du Cotentin il y a plus d’une dizaine d’années, pour se reconvertir dans l’élevage de moutons de prés-salés. Si elle jongle avec bonheur entre l’étable et la mairie, elle est actuellement préoccupée par d’éventuelles fermetures de commerces dans le bourg.

Un feuilleton et un épisode signés Julie Darde et toute l’équipe de « 13h15 » (rediffusion du 5 mars 2023).

