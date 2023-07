« 13h15 le dimanche » du 9 juillet : au sommaire aujourd’hui

« 13h15 le dimanche » du 9 juillet 2023 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce dimanche avec la rediffusion des épisodes 3 et 4 de la saison 10 de la série « Le feuilleton des Français ».







« 13h15 le dimanche » du 9 juillet 2023 : le programme

Dans le cadre de sa série documentaire « Le feuilleton des Français » (saison 2022-2023), le magazine « 13h15 le dimanche » s’est rendu, pour ces épisodes signés Julie Darde et toutes les équipes du « 13h15 », à La Tour-d’Auvergne (Puy-de-Dôme), et a suivi le maire de cette commune dans sa tournée matinale d’infirmier. Aux urgences de l’hôpital Delafonfaine de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), le chef de service Mathias Wargon rêvait d’une unité entière sur la ligne de départ, mais ils ne sont au final qu’une dizaine de soignants…

Huit mois après leur arrivée à Merdrignac (Côtes-d’Armor), Olena et ses enfants Katya et Maxym ne se font plus d’illusions : la guerre en Ukraine va durer et ils ne rentreront pas tout de suite. Ensemble, ils tentent de trouver leurs repères dans cette vie d’exil.

Cécilia et Virgile, éleveurs de cochons bio à Plabennec (Finistère) deviennent intarissables quand il s’agit de parler de leurs bêtes. Ils travaillent en un circuit court et vertueux : l’agriculture de demain, selon eux. A bord de leur chalut de huit mètres, les pêcheurs Claire et Yves pratiquent une pêche raisonnée à Audierne (Finistère). La saison s’annonce difficile. Retour aussi à Grenoble, dans la fromagerie de Bernard Mure-Ravaud, Meilleur ouvrier de France et Champion du monde des fromagers.

Les collégiennes membres de l’équipe de rugby du SCUF (Sporting club universitaire de France) sont en sortie « cohésion d’équipe » à La Rochelle (Charente-Maritime). Stéphanie, maire de Lessay, en Normandie, est aussi une bergère qui gère son troupeau comme ses administrés : avec humour, patience et conviction.

Retrouvez aussi « 13h15 le dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV. « 13h15 », c’est un autre regard sur l’actualité. Des images, des émotions, une écriture sensible aux aventures humaines. Des histoires françaises, le feuilleton de la politique, les coulisses de la vie de tous les jours, les sagas familiales, les confidences des grands témoins.