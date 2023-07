Alexandra Ehle du 14 juillet : vos épisodes ce soir sur France 3

Alexandra Ehle du 14 juillet 2023 – Ce vendredi soir à la télé, France 3 vous propose des rediffusions de la série Alexandra Ehle.







Rendez-vous dès 21h10 sur France 3 ou en replay, streaming vidéo et avant première sur France.TV.







« Alexandra Ehle du 14 juillet 2023, vos épisodes

Saison 2, épisode 2 « La peste » : Un homme est retrouvé mort dans un bateau amarré au port de plaisance de Bordeaux. Son corps est couvert de pustules, ses extrémités noircies… Pour Alex, le diagnostic est sans appel : cet homme est mort de la peste ! Un périmètre de sécurité est établi autour du bateau et les dernières personnes à l’avoir fréquenté, des membres de sa famille, mises en quarantaine sur le domaine viticole qu’ils possèdent. Très vite, Alex découvre que cet homme n’a probablement pas été contaminé par hasard. Quelqu’un lui a inoculé le bacille. Mais qui ? Le coupable est forcément parmi ses proches.

Saison 2, épisode 3 « Le miracle » : Le corps sans vie d’une jeune fille est retrouvé dans un cimetière. Elle a été enterrée vivante et présente des stigmates christiques aux mains et aux pieds. On découvre que cette jeune femme réalisait des miracles et qu’elle était considérée comme une sainte qui guérissait des malades. Mais était-elle vraiment celle que tout le monde croyait ? Alexandra va devoir naviguer aux frontières de la raison et de la foi pour élucider le mystère de cette mort.



Interprètes et personnages

Julie Depardieu (Alexandra Ehle), Bernard Yerlès (Antoine Doisneau), Xavier Guelfi (Théo Durrel), Sara Martins (Diane Dombres), Sophie Le Tellier (Ludivine Moret), Émilie Lehuraux (Iggy), Quentin Baillot (Louis Pincé)

Avec la participation de Thomas VDB (Samuel) et Catherine Allégret (Arlette)

La plus imprévisible des légistes est de retour et elle va encore vous surprendre ! Rendez-vous ce soir dès 21h10 sur France 3.