Un si grand soleil du 14 juillet : un drame (résumé et vidéo épisode 1195 en avance)

Un si grand soleil du 14 juillet, spoiler résumé de l’épisode 1195 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre épisode inédit de votre série « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 14 juillet 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Christophe est à l’église entrain de prier et le Père Sylvio l’agresse avec une seringue… Christophe se réveille en sursaut, c’est un cauchemar. Cécile lui demande si ça va.







Pendant ce temps là, Becker appelle le procureur pour lui parler de son interview dans Midi Libre. Le procureur lui dit qu’il a mal géré son opération et qu’il fallait le sanctionner. Becker lui reproche son manque de soutien, le procureur lui demande de faire profil bas. Mais Becker lui assure qu’il n’admettra pas n’importe quoi pour faire plaisir à sa hiérarchie.



Christophe interroge Cécile au sujet du secret professionnel. Cécile lui explique qu’un psy peut se taire uniquement s’il n’y a plus de risque. Christophe lui demande si c’est pareil pour les curés, Cécile lui dit que non. La République ne reconnait pas le secret de la confession.

Elise parle à Akim, elle pense que Thierry est coupable. Akim pense qu’il s’est calmé, il refuse de l’accuser. Il pense qu’il assumerait si c’était lui, Elise n’est pas d’accord. Et leur collègue, Nora, refuse de donner son avis. Elle pleure ensuite dans les toilettes.

Robin est avec Maéva au cimetière, il la soutient. Pendant ce temps là, Becker fait du vélo. Marc se rend ensuite chez lui. Mais il ne lui ouvre pas. Marc insiste, il veut son point de vue. Clément l’envoie balader, il veut respecter son devoir de réserve. Marc lui propose de rester anonyme. Becker refuse, Marc lui parle de la rapidité de la procédure d’expulsion… Becker semble réaliser qu’il y a quelque chose de louche de ce côté.

Thierry appelle Akim sur son portable, il s’inquiète de l’enquête de l’IGPN et veut son soutien. Il jure à Akim qu’il n’a pas gazé Vincent.

Christophe appelle le Père Sylvio, il lui confie qu’il ne va pas bien. Il est très stressé, il lui propose de venir tout de suite. Christophe dit qu’il a du travail, il viendra plus tard. Le Père Sylvio lui rappelle qu’il peut lui parler en toute confiance.

Les jeunes font un barbecue chez Enzo et Kira. Robin et Enzo se disputent au sujet de Becker. Robin pense que sa mise à pied est justifiée. Enzo, Kira et Louis pensent que ce n’est pas lui le responsable.

Christophe appelle Cécile, il va finir tard il a une urgence. Christophe lui fait une déclaration d’amour, Cécile semble inquiète… Il se rend à l’église, prêt à se confesser. Mais le Père Sylvio fait une attaque cardiaque ! Il doit être transporté d’urgence à l’hôpital.

