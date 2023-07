Arnaques du 29 juillet : sujets et reportages du magazine de Julien Courbet ce soir sur M6

Arnaques du 29 juillet 2023 – Ce soir sur M6 Julien Courbet vous propose un numéro inédit de son magazine « Arnaques ! ». Julien Courbet et ses équipes ont mené l’enquête pour déjouer les techniques et les pièges tendus par les escrocs. Quel est le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout !







A suivre dès 21h10 sur M6







Pour mémoire, ce magazine d’investigation décrypte les arnaques les plus redoutables, celles qui transforment la vie en cauchemar et coûtent parfois très cher. Julien Courbet et ses équipes ont remonté les filières et mis à jour les pièges tendus par les escrocs. Vous découvrirez leurs secrets pour vous attirer dans les mailles de leurs filets mais aussi les conseils avisés d’experts pour vous en prémunir.

Arnaques du 29 juillet 2023 : sujets et reportages de ce soir

Arnaques à la propriété

C’est le rêve de huit Français sur dix : devenir propriétaire ! En 2022, 376 000 logements sont en cours de construction. Mais avant de profiter de son petit chez-soi, il faut parfois endurer un véritable parcours du combattant ! Retards, mal façons, défauts d’assurance… Certains promoteurs sans scrupules tentent de vous arnaquer ! Alors quelles précautions faut-il prendre ? Quelles garanties faut-il demander ?

Certains préfèrent faire confiance à des constructeurs à dimension nationale qui réalisent des chantiers dans toute la France. C’est le choix qu’ont fait Monia, Nadia et 4 autres acquéreurs. Mais alors qu’ils ont payé la quasi-totalité de leur logement, une expertise a été rendue : leurs maisons doivent être détruites car elles sont pleines de malfaçons.

D’autres choisissent plutôt un promoteur local, une petite société de proximité qui leur a été recommandée. Mais là encore, les déboires peuvent survenir : le chantier de Jean-Sébastien et Clémentine est à l’arrêt depuis un an et demi et ne reprendra sûrement jamais. Bilan : plus de 400 000 euros partis en fumée.

L’autre solution pour les petits budgets, c’est d’acheter une maison déjà construite et d’entreprendre des travaux avec un artisan local. Christine a craqué sur un pavillon des années 50. Seul inconvénient : il est un peu petit. Elle entreprend de faire construire un étage et une extension. Mais les travaux sont une véritable catastrophe. Et il y aurait une dizaine de victimes.



Arnaques à la médecine douce

En France, le recours aux médecines douces et aux thérapies alternatives est en pleine explosion. Sept Français sur dix y ont déjà eu recours. Le problème, c’est que sur 400 pratiques recensées, seules 4 sont reconnues par l’ordre des médecins : l’homéopathie, l’acupuncture, la mésothérapie et l’ostéopathie. Les autres ne sont régies par aucune réglementation. Résultat : n’importe qui peut s’improviser thérapeute. Et certains n’ont aucun scrupule : ils vous vendent des machines qui feraient soi-disant des miracles et vous guériraient de maladies incurables, ils vous conseillent d’abandonner un traitement de chimiothérapie pour vous soigner avec des plantes… Dominique a croisé le chemin de l’un d’entre eux ; aujourd’hui, il est décédé. Et il n’est pas le seul.

Arnaques du 29 juillet 2023 : extrait vidéo

"On traite tout, même le cancer du pancréas"

« Arnaques » avec Julien Courbet c'est ce soir, samedi 29 juillet 2023 dès 21h10 sur M6