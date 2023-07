Ninja Warrior face aux Légendes : qui sont les finalistes ? (résumé + replay 28 juillet 2023)

Ninja Warrior, épisode 4 du vendredi 28 juillet 2023 – Qui sont les qualifiés pour la finale de la saison 8 de « Ninja Warrior » ? Les dernières qualifications et les derniers duels face aux Légendes étaient diffusés ce soir sur TF1.

Et à l’issue de cette soirée, on connait les noms des candidats qui s’affronteront lors de la finale, diffusée en deux partie les vendredis 4 et 11 août.







Les finalistes de Ninja Warrior face aux Légendes sont…

Chez les Légendes :

– Charles Pujade

– Alban Dubois

– Thomas Hufner

– Michel Lajic

– Sandra

– Maurane Jelic

– Thomas Dudoue

– Maxime Ben-Medjani

– Clément Gravier

– Victor Debrunne

– Clara Le Corre

– Alexis Landot

– Valentin Decarnin

– Jean Tezenas Du Montcel

– Iliann Cherif

– Sandrine Ramin

– Aurélien Roy

– Matthias Noirel

– Tilia Bannwarth

– Thomas Ballet

– Jérémy Pasquereau

Chez les nouveaux :

– Raphaël

– Rémi

– Slivan Frenzel

– Clément Bin

– Cloé Cavalier

– Yoni Bounet

– Tanguy Lacomare

– Morgane Jacqueroux

– Quentin Skorski

– Coraline

– Tom, qui a réussi le seul Méga Mur de la saison

Ninja Warrior du 28 juillet 2023, le replay

Si vous avez manqué l’épisode 4 de Ninja Warrior ce soir, sachez qu’il est dispo en replay streaming sur myTF1 en cliquant ici. Et rendez-vous le vendredi 4 août pour suivre la première partie de la finale.



