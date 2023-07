Camping Paradis : vos épisodes cet après-midi sur TF1 (24 juillet)

Camping Paradis, après-midi du 24 juillet 2023 – Ce lundi après-midi et pour bien démarrer la semaine sur TF1, Laurent Ournac vous propoose deux épisodes de votre série « Camping Paradis ». Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !







Rendez-vous à partir de 13h55 sur la chaîne ou en replay sur MYTF1.







Camping Paradis du 24 juillet 2023 : l’épisode « Un ange gardien au camping »

Quel étonnement pour Joséphine, alors qu’elle se croyait enfin en vacances, de se retrouver au camping Paradis pour remplacer André, qui s’est bloqué les cervicales. En réalité, Joséphine a une mission bien particulière, celle de s’occuper de son client, Olivier, qui a divorcé alors qu’il aime encore sa femme, Mathilde. Pour la première fois au Camping Paradis, Tom va faire équipe avec Joséphine, ange gardien pour un épisode plein de surprises et de magie ! Pendant ce temps, Monsieur Parizot tombe sous le charme de sa voisine, Fabienne, et adapte sa personnalité et ses idées bien arrêtées pour la conquérir. Le mauvais caractère légendaire de Parizot va se trouver bien malmené !

Avec : Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Mimie Mathy (Joséphine), Jérémie Covillault (Olivier), Renaud Roussel (Stéphane), Anaïs Gilbert (Mathilde), Déborah Krey (Anaïs), Olivia Dutron (Fabienne), Patrick Paroux (Parizot), Charlie Loiselier (Violette), Victor Boccard (Valentin)



Et à 15h40 l’épisode « La colo au camping »

Nicolas, un moniteur de colo, arrive au camping avec les enfants et attend la nouvelle monitrice qui remplace au débotté son père accidenté. C’est alors qu’arrive sa sœur Adèle, avec qui il n’a plus de contact. Nicolas ne peut s’empêcher de penser que sa sœur revient pour reprendre les rênes de la colo, l’entreprise familiale pour laquelle Nicolas se consacre à 100% depuis des années aux côtés de leur père ? Caroline et son fils Paul arrivent au camping et attendent l’arrivée de Manon, la grande sœur partie faire des études de quelques mois à l’étranger. Manon arrive plus tôt que prévu et parle à sa mère: elle ne veut plus se faire passer pour la grande sœur de Paul, elle veut enfin lui dire qu’il est son fils et vivre avec lui…

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Géraldine Lapalus (Amandine), Candiie (Audrey), Cécilia Cara (Manon), Constance Labbé (Adèle), Pierre-Antoine Billon (Nicolas), Talina Boyaci (Samia), Patrick Paroux (Parizot), Marius Blivet (Paul), Oleg Ossina (Nathan), Benjamin Douba Paris (Théo), Salomé Degeer (Alice), Aidan Le Groumellec (Teva), Salomé Doduik (Romane), Maxime Bobin-Legarrec (Aurélien), Sasha Crapanzano (Luna)

Avec la participation de : Véronique Jannot (Caro)

Rappelons que ce soir dès 21h10, TF1 diffusera aussi un inédit de « Camping Paradis ».