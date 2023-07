Camping Paradis du 24 juillet : ce soir Franck Delay et Anthony Dupray dans l’épisode « Un Boys Band au Paradis »

Camping Paradis du 24 juillet 2023 : histoire et interprètes de l’épisode de ce soir « Un Boys Band au Paradis » – Ce lundi soir et comme tout l’été, Laurent Ournac et son équipe du « Camping Paradis » vous donne rendez-vous sur TF1. Au programme ce soir, un inédit avec Franck Delay (2BE3) et Anthony Dupray. Ils vont vous faire replonger dans le monde des boys band des années 90 !







Publicité





A voir dès 21h10 sur TF1 mais aussi en streaming puis un peu plus tardivement et durant 7 jours en replay sur MYTF1.







Publicité





Camping Paradis du 24 juillet 2023 : histoire de l’épisode « Un Boys Band au Paradis »

Ambiance revival au Camping Paradis, les « First Kiss », un boys band star des années 90, débarque pour sa reformation. Tom accueille donc Pat, Vince et Rim. Si tous ont pris de l’âge, certains ont aussi pris un peu d’embonpoint…

Ce come-back rend Xavier jaloux car à l’époque, il avait lui aussi créé avec Tom, un groupe : les « Camping Lovers » au succès bien plus confidentiel… En plein préparatif pour leur concert événement, Pat va tenter de draguer, à l’ancienne, une Audrey peu sensible à ses charmes. Accompagné par Parizot, Rim va essayer d’assumer un secret qu’il cache depuis trop longtemps. Et Vince va se découvrir une fan très particulière avec la jeune Lili.

Camping Paradis du 24 juillet 2023, le casting

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Juliette Chêne (Stéphanie), Thorian de Decker (Rim), Franck Delay (Vince), Anthony Dupray (Pat), Yoann Denaive (Antoine), Patrick Paroux (Parizot), Artémisia Toussaint (Lili), Katia Miran (Aline), Julien Alluguette (Ilan), Yris Jacqmin (Ambre), Christophe Sartirano (Bertrand)



Publicité





Camping Paradis du 24 juillet 2023 la bande-annonce en vidéo

Et on termine comme toujours ou presque par les images avec un extrait de l’épisode de ce soir.

Les "Camping Lovers" 😂 Un boys band à découvrir lundi soir dans 𝘾𝙖𝙢𝙥𝙞𝙣𝙜 𝙋𝙖𝙧𝙖𝙙𝙞𝙨 ! On a hâte de voir… 🕺 pic.twitter.com/zr2v924py6 — TF1 (@TF1) July 23, 2023

Cet été le Camping Paradis est ouvert, tous les lundis à 21h10 sur TF1 ou en replay sur MYTF1.