Camping Paradis : vos épisodes cet après-midi sur TF1 (31 juillet)

Camping Paradis, après-midi du 31 juillet 2023 – Ce lundi après-midi et pour bien commencer la semaine sur TF1, Laurent Ournac vous propoose deux épisodes de votre série « Camping Paradis ». Quels sont les épisodes rediffusés aujourd'hui ? On vous dit tout !







Rendez-vous à partir de 13h55 sur la chaîne ou en replay sur MYTF1.







Camping Paradis du 31 juillet 2023 : l’épisode « Famille nombreuse, famille heureuse »

Comme tous les ans, Tom accueille la famille Lefranc, cette charmante famille nombreuse de quatre enfants ! Mais cette année, Les Lefranc vont avoir du fil à retordre. Tandis qu’Oscar ne fait que des bêtises, que Mathilde n’arrive pas à s’intégrer avec les enfants de son âge, que Pauline provoque ses parents pour exister et que Martin se voit comme un nouveau barman et souhaite arrêter ses études, Christophe, le papa, annonce avec fierté et joie à sa femme Elodie que le travail l’a appelé et lui impose une mutation à Paris à la rentrée. Pour Elodie, quitter leur ville de province et déplacer les enfants n’est pas du tout une bonne nouvelle… Tom accueille Stan, qui vient au camping pour voir Juliette. Qu’elle n’est pas sa surprise lorsqu’elle le voit puisqu’elle annonce à l’équipe qu’il s’agit de son mari dont elle est séparée depuis deux ans maintenant. Pourquoi Stan est-il venu voir Juliette au camping ? Juliette va t-elle renouer avec lui et rester au camping ?

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Ariane Brodier (Juliette), Alexandre Varga (Stanilas), Nicolas Carpentier (Christophe), Chloé Lambert (Elodie), Patrick Paroux (Parizot), Nathan Bensoussan (Martin), Iléana Courbey (Pauline), Lévanah Solomon (Mathilde), Milo Mazé (Oscar), Brune Martin (Amélie)



Et à 15h40 l’épisode « Mon beau-frère et moi »

Tom et l’équipe sont tout excités à l’idée d’accueillir Elsa, la sœur de Tom, venue au camping leur présenter Greg, son nouveau petit copain. Tom a mis les petits plats dans les grands pour les deux jeunes tourtereaux… mais il va être surpris lorsqu’il va découvrir Greg qu’il imaginait plutôt autrement… Maud, une danseuse professionnelle et amie de Juliette, arrive au camping pour organiser un stage de danse auprès des jeunes du camping. C’est la première fois qu’elle danse depuis six mois, suite à un grave accident du genou. Tout va pour le mieux enfin pour elle mais Antoine, son ami, va devoir lui annoncer une terrible nouvelle concernant son avenir…

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Ariane Brodier (Juliette), Barbara Probst (Elsa), Arnaud Gidouin (Greg), Alexia Degrémont (Maud), Romain Fleury (Antoine), Patrick Paroux (Parizot), Emeline Faure (Roxane), François Bérard (Doublure Tom)

Rappelons que ce soir dès 21h10, TF1 diffusera aussi un inédit de « Camping Paradis ».