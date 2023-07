Capitaine Marleau du 21 juillet : ce soir l’épisode « Le domaine des soeurs Meyer »

Capitaine Marleau du 21 juillet 2023 – C’est une rediffusion de votre série « Capitaine Marleau » qui vous attend ce vendredi soir sur France 2. Au programme, l’épisode intitulé « Le domaine des soeurs Meyer », avec Corinne Masiero,







Publicité





Diffusion dès 21h10 sur la chaîne mais aussi en avant-première, replay et streaming sur France.TV







Publicité





Capitaine Marleau du 31 mars 2023 : résumé, histoire

Que se passe-t-il sur le domaine des Meyer ? Qui s’acharne sur la famille et pour quelles raisons ? Le capitaine Marleau tenter de démêler le vrai du faux, en utilisant des méthodes bien à elle. Coriace, instinctive, elle suit ses différentes pistes, n’excluant aucune possibilité. Malgré le charme certain qu’exercent les membres de cette petite communauté soudée, appartenant à la haute société, le capitaine ne tarde pas à découvrir les rivalités et les tensions existantes derrière l’unité de façade du clan, qui cherche à maintenir les apparences. L’équilibre ne tarde pas à voler en éclat…

Avec : Corinne Masiero (Capitaine Marleau), Jean-Pierre Marielle, Marius Colucci, Sagamore Stévenin, Bulle Ogier, Sophie Verbeeck, Christine Brücher, Catherine Samie



Publicité





Vidéo

Découvrez ce qui vous attend ce soir avec un extrait vidéo de cet épisode.

vidéo à venir