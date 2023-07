Ici tout commence du 14 juillet : c’est le jour J, place aux mariages ! (résumé + vidéo épisode 708)

Ici tout commence du 14 juillet, résumé et vidéo extrait épisode 708 – C’est le jour J ce vendredi dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». Place aux mariages de Greg et Eliott, et Hortense et Mehdi ! De grands moments d’émotion et de bonheur en perspective !







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 14 juillet 2023 – résumé de l’épisode 708

A L’institut, les quatre amis vont se dire « oui ». Les parents de Greg sont très émus et découvrent son costume atypique : il va se marier en kilt ! Greg s’affirme, il veut un mariage qui leur ressemble ! Et durant le mariage, Claire reçoit des compliments inattendus..

De son côté, Axel fait une découverte bouleversante sur Auguste.



Ici tout commence du 14 juillet 2023 – vidéo premières minutes

