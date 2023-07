Ici tout commence spoiler : Elodie de retour avec une grosse surprise (vidéo épisode du 18 juillet)

Ici tout commence spoiler – Un personnage va faire son grand retour la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Elodie est une nouvelle fois de retour et on peut dire qu’elle revient avec une très grosse surprise !

Elodie retrouve Louis… Et incroyable : elle a retrouvé la vue !







Elodie annonce à Louis qu’elle voit. Louis est sous le choc, Elodie a été opérée et elle a retrouvé la vue. Un vrai bonheur !

Et Elodie a contacté Louis pour le prévenir qu’elle savait où était Axel…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 711 du 18 juillet 2023, Elodie a retrouvé la vue



