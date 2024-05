Star Academy : Pierre Garnier dévoile un nouvel extrait de « Nous on sait » (VIDÉO)

Publicité





Pierre Garnier, le vainqueur de la Star Academy 2023, a annoncé récemment la sortie de son nouveau single « Nous on sait ». Et alors qu’il doit sortir ce vendredi 17 mai, Pierre a dévoilé ce matin un nouvel extrait.





Après « Ceux qu’on était », il s’agit du second single de Pierre Garnier, extrait de son premier album qui sortira le 7 juin.







Avec cet extrait, un mystérieux compte à rebours qui mène à ce lundi à 17h.

Rappelons qu’il y a quelques jours, Pierre a annoncé la sortie de son album le 7 juin prochain : « On y arrive enfin, j’ai tellement hâte que vous découvriez mon album ! Ça sort le 7 juin et vous pouvez dès maintenant le précommander sur le site en suivant le lien dans ma bio ! Y a quelques surprises dessus et plus vous serez nombreux plus on fera avancer ensemble la barre de progression ! »



VIDÉO Pierre Garnier extrait du single « Nous on sait »