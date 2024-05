Plus Belle La Vie du 13 mai 2024 : Thomas hospitalisé, la police fait une découverte (résumé + extrait vidéo épisode 91 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 13 mai 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 91 de PBLV – Aya est toujours en garde à vue cet après-midi dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Mais Djawad et Thomas vont s’allier pour la sortir de là…

Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











« Plus belle la vie, encore plus belle » du 13 mai 2024 – résumé de l’épisode 91

Gabriel et Djawad entrent précipitamment dans le bar, très inquiets pour Thomas. Ils découvrent Thomas gisant inconscient par terre, victime d’une intoxication au gaz. Au Mistral, Djawad assure au téléphone à Gabriel qu’ils ont la situation en main. Barbara est de retour et s’active en cuisine. Djawad prend un moment pour remercier Barbara au nom de Gabriel. Babeth leur explique que bien que Thomas se rétablisse, il risque de souffrir de séquelles. Babeth évoque les possibles complications neurologiques telles que des migraines ou des problèmes respiratoires.

Pendant ce temps, à l’hôpital, Gabriel veille sur Thomas, les larmes aux yeux alors que ce dernier reste inconscient. Il lui adresse des excuses émues et lui promet de l’accompagner dans son combat pour innocenter Kilian. Lorsque Thomas reprend connaissance, il ressent une douleur thoracique. Gabriel le rassure en expliquant que c’est normal et lui demande de ne pas s’inquiéter.

Barbara est accablée par la culpabilité d’avoir abandonné Thomas. Elle interroge Djawad et Babeth sur la possibilité que Thomas ait tenté de se suicider. Djawad la rassure en affirmant que ce n’est pas le cas, suggérant ainsi que l’incident au gaz était intentionnel. Quelqu’un aurait cherché à tuer Thomas ! A l’hôpital, Gabriel questionne Thomas, redoutant qu’il ait envisagé le pire, et lui propose une rencontre avec Mehdi. Thomas réalise alors qu’il a été la cible d’un meurtre.



Samuel rend visite à Thomas à l’hôpital, où Gabriel lui explique qu’ils suspectent une tentative de meurtre. Thomas évoque un lien avec l’affaire de la disparition de Betty. Gabriel souligne que le bar a été tagué récemment, suggérant un lien avec les accusations contre Kilian. Au commissariat, Jean-Paul discute avec Ariane de la tentative de meurtre sur Thomas. Ariane suggère que Thomas pourrait avoir orchestré le tout pour brouiller les pistes, mais Jean-Paul est sceptique. Il est convaincu que les deux affaires sont liées. Morgane annonce que les caméras du Mistral fonctionnent à nouveau, ce qui permettra d’examiner les vidéos. Morgane découvre finalement que Jules est responsable des tags sur la façade du Mistral, apportant ainsi une nouvelle perspective à l’affaire.

Djawad informe Gabriel que Betty est toujours en vie et cachée chez sa mère. Gabriel reproche à Thomas d’avoir pris des risques inconsidérés en s’introduisant chez la mère de Betty. Mais Djawad assure qu’ils ne renonceront pas !

Jennifer interroge Léa sur la capacité à garder un secret malgré son entourage familial dans la police. Léa répond qu’elle n’en a pas besoin et reste discrète sur ce qu’elle préfère taire. Jennifer confie ses craintes à propos des capacités de profilage de Samuel, qui la troublent.

VIDÉO Plus belle la vie du 13 mai 2024 – extrait vidéo

