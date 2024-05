Demain nous appartient du 13 mai : c’est la fin pour Etienne ! (résumé + vidéo épisode 1684 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 13 mai 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1684 de DNA – C’est la fin pour Etienne ce soir dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». Il est hospitalisé et désormais entre les mains de la police !

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Demain nous appartient du 13 mai 2024 – résumé de l’épisode 1684

La famille Curtis, en cavale, se retrouve dans une situation de plus en plus difficile… Pendant qu’Etienne est hospitalisé et interrogé par la police, Bénédicte essaie de redonner le moral à Luna et Dorian, qui sont découragés. Parviendront-ils à réaliser leur plan jusqu’au bout ? A l’hôpital, Martin comprend qu’Etienne a voulu faire diversion…

Les fugitifs continuent de défier la police. Violette s’immisce dans la relation entre Sara et Roxanne en jouant les entremetteuses. Et Mélody cherche à gagner la confiance de Mona…

VIDÉO Demain nous appartient du 13 mai – extrait de l’épisode

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

