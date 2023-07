Ici tout commence du 19 juillet : les Armand face à la vérité (résumé + vidéo épisode 711)

Ici tout commence du 19 juillet, résumé et vidéo extrait épisode 711 – La famille Armand découvre la vérité sur Axel et son héritage ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Et on peut dire qu’ils sont tous septiques et méfiants vis à vis de Richard… Axel va-t-il les écouter ?







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : Richard menace Elodie, ils cachent quelque chose (vidéo épisode du 21 juillet)







Publicité





Ici tout commence du 19 juillet 2023 – résumé de l’épisode 711

L’héritage d’Axel sème le trouble dans la fratrie Armand. En effet, Clotilde, Rose et Louis débarquent au Lucie. Ils peinent à croire ce que raconte Richard et n’ont jamais entendu parler de lui… Tous pensent qu’Axel est sous influence et que ce restaurant n’a jamais été un projet d’Auguste Armand.

Pendant ce temps là, Enzo s’inquiète de ne toujours pas avoir de réponse concernant le poste de chef pâtissier du Double A. Anaïs tente de le rassurer.

De son côté, Laëtitia fait une proposition surprenante à Zacharie.



Publicité





Ici tout commence du 19 juillet 2023 – vidéo premières minutes

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ffv