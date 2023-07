Demain nous appartient du 19 juillet : Emma est morte (résumé + vidéo épisode 1473 en avance)

Demain nous appartient du 19 juillet 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1472 de DNA – Emma est retrouvée morte ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». La police a retrouvé son corps sans vie sur la plage mais elle n’est pas morte noyée…







Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Demain nous appartient du 19 juillet 2023 – résumé de l’épisode 1472

Martin et Raphaëlle retrouvent Camille et lui annoncent la terrible nouvelle : Emma est morte. Au commissariat, on cherche à comprendre et à retrouver le meurtrier. Georges explique à ses collègues qu’Emma n’est pas morte noyée. Karim et ses collègues creusent la piste de la voiture de Romy… Mais impossible de joindre Rayane, qui est soupçonné d’avoir pris la voiture de sa mère.

Camille et Alex ne peuvent contenir leur colère. L’agresseur d’Emma aurait choisi sa prochaine cible. La stratégie d’Aaron fonctionne un peu trop bien. Charlie craque pour un ancien flirt de jeunesse…



Demain nous appartient du 19 juillet 2023 – extrait vidéo de l’épisode

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.