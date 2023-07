La Carte aux trésors du 19 juillet : direction la Lozère ce soir sur France 3 (VIDÉO)

La Carte aux trésors du 19 juillet 2023 – Place au troisième numéro inédit de la saison de « La Carte aux trésors » ce soir sur France 3. Cyril Féraud vous emmène au coeur de la Lozère pour ce numéro inédit.







A suivre dès 21h10 sur France 3, puis en replay streaming gratuit sur france.tv







La Carte aux trésors du 19 juillet 2023, La Lozère

Ce numéro inédit se déroule en Occitanie, en Lozère plus précisément. Notre zone de jeu s’étendra au sud du Massif central, depuis les plateaux de l’Aubrac jusqu’aux Cévennes, en passant par la vallée du Lot, Marvejols, Mende et les gorges du Tarn.

Les deux candidats, Laure et Julien, vont devoir résoudre des énigmes pour découvrir le Trésor et s’élancer dans un jeu de piste géant qui les emmènera à la découverte d’animaux exceptionnels, des espèces atypiques venus du monde entier. Ils découvriront le monde minéral aussi fascinant que mystérieux, des profondeurs de la terre à la surface. Sur leur chemin, les lacs sublimes de l’Aubrac et ses paysages qui rappellent les plaines d’Irlande ou les forêts canadiennes.



À propos

Dans chaque émission, deux concurrents – le rouge et le bleu – s’affrontent dans une course d’orientation géante au cœur d’un département français. Leur objectif : résoudre 3 énigmes pour trouver la « rose des vents » qui leur permettra de tenter de remporter le Trésor d’une valeur de 5 000 €.

Toutes les épreuves sont liées à la culture, la géographie, l’histoire ou les traditions de ce territoire, afin de découvrir les richesses du patrimoine local. Pour se déplacer, les concurrents disposent chacun d’un hélicoptère. Mais, surtout, une fois à terre, ils doivent compter sur les habitants pour les aider à progresser au plus vite et percer tous les secrets des énigmes !

L’émission est incarnée par Cyril Féraud, portant le jeu avec enthousiasme, proximité et passion. Sa bonne humeur et son engagement auprès des candidats offrent aux téléspectateurs une nouvelle occasion d’apprendre en s’amusant. On le retrouvera le 19 juin prochain aux commandes de Musiques en fête en direct des Chorégies d’Orange et courant août pour Le Grand Spectacle du Festival Interceltique de Lorient.

La carte aux trésors compense les émissions carbone de ses hélicoptères et participe à un programme de replantation d’arbres en France et dans le monde, dans des zones qui souffrent de la déforestation.

Un jeu en trois parties

• Les énigmes : Les candidats doivent résoudre trois énigmes chronométrées. Chacune d’elles consiste à trouver un lieu où est caché un indice, qui permet de localiser la rose des vents.

• La rose des vents : Aidés par les indices éventuellement gagnés, les candidats se lancent à la recherche de la rose des vents dans une dernière énigme, seul moyen d’accéder au trésor. L’autre candidat arrête le jeu et repart avec un cadeau.

• Le trésor : C’est l’ultime étape de l’émission. L’objectif : dénicher un coffre qui ne s’ouvre qu’avec la rose des vents. Si le candidat y parvient, il remporte le fameux trésor d’une valeur de 5 000 euros !

Au cours de l’émission, les candidats peuvent faire face à de nouvelles contraintes sur une ou plusieurs énigmes. À eux d’adapter leurs choix en fonction de ces handicaps tels « L’énigme sans hélico » dans laquelle ils doivent se débrouiller par leurs propres moyens ou utiliser le mode de transport alternatif qui leur est proposé, « Un seul vol » où ils ne peuvent utiliser leur hélicoptère qu’une seule fois, et « Le bonus » où ils ont le choix d’aller récupérer un indice supplémentaire pour décrypter l’énigme.

Cet été, La Carte aux Trésors privilégie l’interactivité avec le public. La carte de jeu est désormais disponible pendant la diffusion grâce à un QR Code affiché dans l’émission. Ce QR code permet d’accéder à la carte de jeu ainsi qu’à de nombreuses informations sur les différents sites auxquels peuvent accéder les candidats. Les destinations concernées sont : la Maurienne, la Côte d’Opale, la Lozère, l’Alsace et les Bouches-du-Rhône.

La Carte aux trésors du 19 juillet, bande-annonce

🚁 Direction la Lozère pour une nouvelle aventure pleine de suspense !#LaCarteAuxTresors avec @cyrilferaud, c'est mercredi à 21.10 ! pic.twitter.com/usJYVZD16e — France 3 (@France3tv) July 17, 2023

