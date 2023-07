Ici tout commence du 27 juillet : Axel fait une révélation (résumé + vidéo épisode 717)

Ici tout commence du 27 juillet, résumé et vidéo extrait épisode 717 – Axel révèle à Jasmine et Lionel les derniers rebondissements sur Auguste ce soir dans votre épisode de « Ici tout commence ». Et Enzo se confie à Anaïs…







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 27 juillet 2023 – résumé de l’épisode 717

Au Lucie, les langues se délient et les masques tombent. Axel explique à Jasmine et Lionel les dernières révélations sur Auguste : dans un enregistrement il raconte que la personne qui l’a empoisonné, c’est quelqu’un qu’il aime ! Axel fait ensuite son mea-culpa, Jasmine et Lionel vont assurer l’ouverture du restaurant à ses côtés.

En cuisine, Enzo et Vic font enfin équipe ! Mais le coeur d’Enzo bat toujours fort pour Aude… Il se confie à Anaïs. Et au stage d’été, Ethan et Maya font une association improbable.



Ici tout commence du 27 juillet 2023 – vidéo premières minutes

