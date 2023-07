Ici tout commence spoiler : Teyssier cache quelque chose sur Auguste (vidéo épisode du 31 juillet)

Ici tout commence spoiler – Que cache Teyssier au sujet d’Auguste dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours, Thibault va poser une question à Teyssier et on peut dire que ça ne va pas lui plaire du tout !

En effet, le fils du chef Leroy fait le service au Lucie. Et Teyssier est venu pour le premier jour d’ouverture du restaurant Armand.







Thibault prend ses aises avec Teyssier… Il tente de creuser dans le passé en interrogeant Teyssier sur une grosse dispute qu’il aurait eu avec Auguste Armand. Teyssier n’apprécie pas du tout la question, il le rembarre comme il se doit !

Selon Thibault, Teyssier aurait eu une violente altercation avec Auguste il y a trois ans, au sujet de son père, le chef Leroy. Teyssier se met immédiatement en colère. Et il n’hésite pas à le menacer s’il en parle à quelqu’un d’autre…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 719 du 31 juillet 2023, Teyssier cache quelque chose au sujet d’Auguste



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

