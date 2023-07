Ici tout commence du 28 juillet : Aurélien s’explique (résumé + vidéo épisode 718)

Ici tout commence du 28 juillet, résumé et vidéo extrait épisode 718 – Aurélien Armand s’explique ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Il avoue être revenu pour trouver qui a tué son frère, Auguste, et avoir tout mis en scène avec Axel !







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 28 juillet 2023 – résumé de l’épisode 718

Aurélien avoue tout à Axel, Clotilde et Rose. Il explique qu’il s’était réconcilié avec Auguste avant sa mort… Et alors que Rose le croit et propose de donner les enregistrements à la police, il refuse. Aurélien a un plan imparable pour faire éclater la vérité : diffuser les enregistrements d’Auguste pendant l’inauguration du Lucie ! Mais les autres ne sont pas d’accord, ils pensent que ça va ruiner leurs réputations…

Avec Enzo, Vic est piégée entre amour et jalousie. Au stage d’été, Salomé peine à se rapprocher de Maya..



Ici tout commence du 28 juillet 2023 – vidéo premières minutes

