Ici tout commence spoiler : Louis prêt à dénoncer Teyssier (vidéo épisode du 1er août)

Ici tout commence spoiler – Les choses vont mal tourner pour Teyssier dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Louis est convaincu que c’est Teyssier qui a tué son père ! En cause, une violente dispute entre Emmanuel et Auguste Armand peu de temps avant sa mort…







Charlène s’est déplacée jusqu’au Lucie pour en savoir plus. Louis est certain de la culpabilité d’Emmanuel même si Charlène essaie de le convaincre du contraire. Et Louis se dit prêt à aller le dénoncer à la police ! Charlène lui met alors un ultimatum : s’il l’aime, il ne doit rien faire !

