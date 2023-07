Les 12 coups de midi : l’étoile mystérieuse entièrement dévoilée aujourd’hui, qui apparait ? Réponse et explications des indices

Les 12 coups de midi du 28 juillet 2023, qui se cache sur l’étoile mystérieuse ? – Ça y est, c’est aujourd’hui que l’étoile mystérieuse sera entièrement dévoilée dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi » !







Quelques jours après l’élimination de Céline, il ne reste plus que 3 cases qui, sauf grosse surprise, s’envoleront ce vendredi midi et laisseront place au visage de la célébrité recherchée.







Les 12 coups de midi du 28 juillet, Kendji Girac sur l’étoile mystérieuse

Comme on vous en parlait depuis des semaines, c’est Kendji qui va apparaitre aujourd’hui sur l’étoile mystérieuse.

Explications des indices :

– le Taj Mahal en Inde car Kendji est gitan et à l’origine ils viennent d’Inde

– une voiture de course à pédales rouge car il est fan de voitures

– un papillon pour sa participation au festival de musique « Papillons de nuit »

– une tronçonneuse parce qu’il a travaillé comme élagueur dans l’entreprise de son père

– le drapeau du Liban parce que Mika était son coach dans « The Voice »

– un panneau « underground » (métro de Londres) pour son duo « Le dernier métro » avec Gims

– un éventail parce qu’il parle espagnol et catalan



Rendez-vous ce midi sur TF1 ou sur myTF1 pour découvrir l’étoile des 12 coups de midi et voir si Delphine va continuer ou se faire éliminer.