Ici tout commence du 3 juillet : Enzo sort de l’hôpital (résumé + vidéo épisode 699)

Ici tout commence du 3 juillet, résumé et vidéo extrait épisode 699 – Le double mariage se prépare ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Mais pour Enzo, c’est l’heure de la sortie de l’hôpital en fauteuil roulant. Et le médecin lui annonce encore une mauvaise nouvelle…







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoilers : les résumés jusqu’au 21 juillet 2023







Publicité





Ici tout commence du 3 juillet 2023 – résumé de l’épisode 699

Le 14 juillet, ça va être la fête à l’institut. Les inséparables, Eliott et Hortense, ont eu la bonne idée de célébrer leur amour le même jour avec un double mmariage. Pour l’occasion, Vic se transforme en wedding planeuse et Hortense est très touchée, elle lui demande d’être sa témoin.

Pour Enzo, les nouvelles ne sont pas aussi réjouissantes… Il sort de l’hôpital en fauteuil roulant et le médecin lui demande d’arrêter de travailler ! Pour Enzo, impossible de ne pas passer l’oral de master et de ne plus cuisiner. Le médecin lui dit que pour pouvoir le réopérer, il faut absolument qu’il se ménage.



Publicité





Ici tout commence du 3 juillet 2023 – vidéo premières minutes

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff