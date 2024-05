C à vous du 14 mai 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 14 mai 2024, invités et sommaire – Ce mardi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 🎬 Dans C à Vous en direct de Cannes : Jane Fonda pour le prix “Lights on Women’s worth”; et Greta Gerwig, présidente du jury du 77ème Festival de Cannes

🔵 📌 Metoo : une centaine de personnalités demandent une « loi intégrale ». Anna Mouglalis et Marie Rabatel sont les invitées de C à vous



🔵 📌 Attaque mortelle d’un fourgon pénitentiaire dans l’Eure : un détenu parvient à s’échapper. On en parle avec Manu Baudin, secrétaire général FO – Justice et Driss Ait Youssef, spécialiste des questions de sécurité

🔵 📌 Dans la suite de C à vous : Marie Colmant et Gérard Lefort pour le livre “À nos amours !” paru le 24 avril dernier chez Calmann-Lévy Grasset; et Golshifteh Farahani pour le film “Roqya” en salle demain

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 14 mai 2024 à 19h sur France 5.