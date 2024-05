Secret Story du 14 mai 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Secret Story, résumé de la quotidienne du mardi 14 mai 2024 – C’est parti pour la quotidienne de Secret Story 2024. Retour sur la journée de lundi des habitants dans la maison des secrets !





En pleine nuit, Cameron prévient Cassandra du changement de clan… Et l’idée de nominer Charlène et Francesca. Au réveil, Cameron parle encore de sa stratégie à Cassandra et il veut nominer Justine. Cassandra doit jouer le jeu au sein du clan, elle ne doit rien laisser paraitre.







De son côté, Justine continue sa mission en utilisant sa seconde gourde… Léo remarque que ce n’est pas la même que les autres.

Lou et Léo ont mal dormi après la confrontation de la veille. Et c’est l’heure de la révélation de leur secret, Charlène a confirmé son buzz. Quand ils révèlent que c’est le bon secret, tout le monde est sous le choc ! Lou explique tout et avoue avoir trouvé un frère dans cette aventure. La Voix annonce qu’en découvrant leur secret, Charlène récupère 49.860 euros !



Maxence et Perrine sont sous le choc. Et un premier habitant va se rendre dans le Point Relais de la Voix pour ouvrir un premier colis. C’est Kelyan qui est le premier à y aller. Il doit choisir un colis mystère. Il choisit le numéro 4 et il souhaite le garder pour lui. Il l’ouvre : mauvaise nouvelle, sa cagnotte est divisée par 2 !

Nouvelle livraison de colis, c’est Charlène qui y va. Elle choisit le numéro 9 et décide de le garder. Elle l’ouvre et découvre… un canard.

Ça enchaine avec un autre colis, pour Cameron. Il choisit son colis, le numéro 7, et le garde. Mauvaise surprise : c’est la banqueroute !

Maxence y va à son tour. Il prend le numéro 6 et le garde, il gagne 5.000 euros ! Justine enchaine, elle choisit le 11 et et le garde aussi. Il contient un vote bloqué ! Elle ne pourra pas voter aux prochaines nominations. Coup dur pour son clan, elle leur annonce la mauvaise nouvelle, loin de se douter que plusieurs vont les trahir. Et Léo écoute tout…

La Voix annonce une soirée ski pour les habitants ! De la fausse neige tombe sur le jardin ! La Voix est joueuse et lance des « freeze » où ils n’ont plus le droit de bouger au risque de perdre 500 euros. En pleine soirée, nouveau colis pour Lou. Elle prend le 1 et le garde, il contient un buzz gratuit !

Au cours de la soirée, la Voix propose à Justine de s’exfiltrer de la maison pendant toute une nuit pour sa mission secrète. Elle passe sa nuit dans la zone de jeu. Et peut observer les autres. Rapidement, on la cherche partout !

VIDÉO Secret Story, le replay de la quotidienne du 14 mai

Rendez-vous demain à 17h30 sur TF1 pour la prochaine quotidienne et les nominations.