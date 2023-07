Sur le front du 3 juillet : sommaire de l’inédit ce soir sur France 5

Sur le front du 3 juillet 2023 – Hugo Clément vous donne rendez-vous ce lundi soir sur France 5 avec un nouveau numéro inédit du magazine « Sur le front ». Et ce soir, l’émission a pour thème « HVE : le label qui tue le bio ? ».







Rendez-vous dès 21h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Sur le front du 3 juillet « HVE : le label qui tue le bio ? »

« Haute valeur environnementale » : que cache ce label avec un joli papillon ? Protège-t-il vraiment les insectes ? Pourquoi fleurit-il dans les rayons de nos supermarchés, alors qu’en ce moment les ventes de bio s’effondrent ? Hugo Clément a remonté les filières et découvert des modes de production surréalistes, bien loin de l’image bucolique du logo.

Des séquences fortes



Des aurores boréales… pour faire pousser des tomates en plein mois de janvier

Près de Nantes, le ciel est éclairé toute la nuit avec des couleurs flashy, roses et mauves, par une immense serre. C’est hypnotisant et magnifique, mais les voisins ne le voient pas de cet œil : leurs maisons sont éclairées et les oiseaux se mettent à chanter au beau milieu de la nuit, selon eux. Cette serre est en réalité labellisée « Haute Valeur Environnementale » et produit des tomates hors sol en plein mois de janvier.

Exclusif : « J’en ai un peu honte », l’inventeur de HVE dénonce

À la base, « Haute Valeur Environnementale » devait être une certification pour pousser tous les agriculteurs à améliorer leurs pratiques. Au fil des années, l’industrie agroalimentaire a réussi à détourner l’ambition initiale. Le HVE est devenu un label visible par les consommateurs et très peu contraignant pour les agriculteurs. Lionel Vilain, l’inventeur du HVE, ne mâche pas ses mots et n’en revient pas de voir son label placardé chez McDonald’s.

Pendant que le HVE explose, les ventes de bio s’effondrent

Plus de 200 magasins bios ont fermé l’année dernière en France. L’agriculture biologique vit une crise sans précédent : les ventes en supermarché et en magasins spécialisés chutent, si bien que certains paysans bios entament une « déconversion » pour revenir à l’agriculture conventionnelle.

Des éleveurs de porcs bios font machine arrière

Rencontre avec un éleveur de porcs qui avait décidé de changer ses pratiques. Ses porcs mangeaient bio, ils pouvaient gambader à l’extérieur et ne vivaient plus les uns sur les autres. Mais tout ça, c’est terminé. Le bio se vend si mal que, comme beaucoup d’autres, il est contraint de revenir en arrière. Désormais, les cochons mangeront à nouveau des aliments avec des résidus de pesticides.

Espoir : la cantine 100 % bio à un prix raisonnable, c’est possible et ça existe

Enfin une cantine où on a tous envie de manger ! Les restaurants collectifs de cette commune de Provence servent des produits 100 % bios aux enfants. La mairie a salarié des agriculteurs pour cultiver eux-mêmes les fruits et légumes consommés dans les écoles. Résultat : des plats bons pour la santé à des tarifs raisonnables.

Des combattants

Mathieu Rullier

Persuadé que le label HVE fait de la concurrence déloyale aux agriculteurs bios, ce maraîcher de la Vienne n’a pas hésité à poser « à poil » pour dénoncer la situation qui lui semble injuste. Depuis, Mathieu s’évertue à montrer les plus grandes absurdités du HVE. Il nous montre l’envers du décor et nous fait prendre conscience de la réalité de ce label.

Elisa Novakoff

En Gironde, cette mère s’est battue pour que le collège de ses quatre enfants ne soit pas construit au milieu des vignes certifiées HVE. Elle dénonce l’usage massif de pesticides et lutte avec les autres parents d’élèves pour protéger la santé de ses enfants.

Extrait vidéo de Sur le front du 3 juillet

Ces tomates sont labellisées « Haute Valeur Environnementale ». Et pourtant, elles poussent hors-sol dans d’immenses serres près de Nantes, chauffées et éclairées en plein hiver. Rdv ce lundi 3 juillet à 21h sur @France5tv pour le dernier #SurLeFront avant les vacances ! pic.twitter.com/mLoDSxGKzZ — Hugo Clément (@hugoclement) July 2, 2023

« HVE : le label qui tue le bio ? », c’est ce soir dans « Sur le front » dès 21h sur France 5.