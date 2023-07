Ici tout commence spoiler : Enzo a un coup de coeur pour... (vidéo épisode du 11 juillet)

Ici tout commence spoiler – Enzo doit se faire à sa nouvelle vie en fauteuil dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Et on peut dire qu’il peut compter sur le soutien sans faille de Vic ! Et dans quelques jours, c’est grâce à Vic qu’Enzo va avoir un coup de coeur…

C’est en effet avec un grand sourire qu’Enzo accueille une kiné que Vic a fait venir malgré son refus. On peut dire qu’il est totalement sous le charme !







A l’institut, Vic est aux petits soins pour Enzo. Elle est d’un grand soutien pour son ami et elle a même pris rendez-vous avec un docteur pour aider Enzo dans sa réeducation. Il est complètement sous le charme d’Aude, la jolie kiné !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 705 du 11 juillet 2023, Enzo a un coup de coeur



