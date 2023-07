Ici tout commence spoiler : Axel sur le départ (vidéo épisode du 17 juillet)

Ici tout commence spoiler – Les choses vont encore mal tourner entre Axel et Jasmine dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Jasmine annonce à Axel que c’est fini !

Et pour cause, Axel a décidé de partir seul chez ses parents pour les vacances alors qu’il devait passer du temps avec Jasmine.







Jasmine le prend mal et ne comprend pas. Elle annonce à Axel que cette fois, c’est terminé ! Il n’y a pas de place pour elle dans sa vie, elle préfère arrêter… Axel tente de la rattraper !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 708 du 14 juillet 2023, Axel face à son sauveur



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

