Joséphine Ange Gardien du 11 juillet : vos épisodes cet après-midi sur TF1

Joséphine Ange Gardien du 11 juillet 2023 – Ce mardi après-midi et comme tous les jours sur TF1, deux épisodes de votre série « Joséphine Ange Gardien » vous attendent. Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !







Rendez-vous à partir de 13h55 sur la chaîne ou en replay sur MYTF1.







Joséphine Ange Gardien du 11 juillet 2023 : l’épisode « Restons zen ! »

Joséphine est de retour à Bangkok où elle intervient, cette fois-ci, comme coordinateur pour une société d’assistance. Cette mission ne sera pas de tout repos car elle va découvrir plusieurs clients, au fur et à mesure de ses pérégrinations. Elle va d’abord faire la connaissance de Bastien, revenu visiter la Thaïlande où il avait rencontré sa femme, qui l’a récemment quitté. Il va peu à peu sombrer dans la folie, se croyant harcelé par une déesse thaï. Dans le nord du pays, elle rencontre, ensuite, Romane, une jeune femme qui n’ose pas avouer à son père son homosexualité. Enfin, elle apprend à connaître Boon-Mee, un enfant atteint d’une grave maladie au cœur. Joséphine n’est pas au bout de ses surprises…

Avec : Mimie Mathy (Joséphine), Daphné Hacquard (Jeera), Caroline Guérin (Romane), Cyrille Swierkosz (Bastien), Mathéo Capelli (Louis Mercier), Maythavee Burapasing (Yindee), Sarawut Rummayan (Boon-mee), Thanapol Chuksrida (Le chirurgien), Sahajak Boonthanakit (Le commandant), Sornrith Triamworakul (Le lieutenant), Pacapol Jakrapan Anurit (Le médecin), Pongsanart Vinsiri (L’avocat), Schnitrnunt Budsarakumwong (Le vieux moine), Isabelle Noerie (Clara Miltone), Gigi Velicitat (Le patron hôtel routard), Kelly Jones (L’assistante de Clara), Warrakorn Jipat (L’électricien), Supoj Khaowwong (Le client du bar)

Avec la participation de : Jean-Pierre Bouvier (Richepin)



Et à 15h40 l’épisode « Pour la vie »

Avec Camille, sa première cliente, Joséphine doit photographier et filmer un mariage. Elles sont engagées pour passer tout le week-end avec les mariés. En arrivant, Camille découvre qui est l’heureux élu, un certain Hugo. Elle veut aussitôt faire demi-tour. Joséphine comprend qu’elle le connaît. Et pour cause, Camille a failli l’épouser il y a cinq ans, mais Camille a mystérieusement disparu la veille de la cérémonie. Loin d’être au bout de ses peines, Joséphine découvre qu’elle a une seconde cliente : Elisa, la jeune mariée. Etant donné que Camille a encore des sentiments pour Hugo, Joséphine comprend qu’elle va devoir jouer les équilibristes entre ses deux clientes. Et comme si ça ne suffisait pas, elle doit aussi aider Germain, le père d’Hugo, qui s’improvise cleptomane dans le château où se déroule le mariage !

Avec : Mimie Mathy (Joséphine), Romane Portail (Camille), Emilie Hantz (Elisa), Nicolas Berger-Vachon (Hugo), Sylvia Bergé (Olivia), Isabelle Spade (Linette), Jean-Marie Galey (Germain), Jean-Yves Chatelais (Roger), Nicolas Carpentier (Gaspard), Olivier Pagès (Quentin), Véronique Baylaucq (Madame la maire), Iwan Lambert (Le capitaine de gendarmerie), François Patissier (Le chef cuisinier)