C à vous du 2 mai 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 2 mai 2024, invités et sommaire – Ce jeudi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 📌 Élections européennes : Raphael Glucksmann, tête de liste “PS – Place publique” pour les élections européennes, est l’invité de C à vous

🔵 📌 Des orages impressionnants dans le nord de la France : on en parle avec Gaël Musquet, spécialiste de la prévention des catastrophes naturelles, et Laurent Romejko, journaliste météo



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Clément Vergeat, chef propriétaire du restaurant “Tracé” à Paris

🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Marine Delterme pour la série “The Sympathizer” disponible sur Prime Vidéo avec le pass Warner

🔵 📌 Dans la suite de C à vous : Philippe Meyer pour le livre “La prochaine fois je vous l’écrirai…”; et Anne-Sophie Jahn pour le livre « Les derniers jours de Johnny »

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 2 mai 2024 à 19h sur France 5.