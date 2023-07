Joséphine Ange Gardien du 6 juillet : vos épisodes cet après-midi sur TF1

Joséphine Ange Gardien du 6 juillet 2023 – Ce jeudi et comme chaque après-midi de l’été, deux épisodes de votre série « Joséphine Ange Gardien » vous attendent sur TF1. Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !







Rendez-vous à partir de 13h55 sur la chaîne ou en replay sur MYTF1.







Joséphine Ange Gardien du 6 juillet 2023 : l’épisode « Un pour tous »

A bientôt 18 ans, Jules est un fou de grimpe et de varappe urbaine. Il adore se promener de toit en toit, escalader les murs, côtoyer le vide. Un sentiment de liberté qui compense d’énormes responsabilités car à la maison, Jules à la charge de sa fratrie en l’absence de leur mère : la jolie Sonia (15 ans), Will « le petit dur » (13 ans) et Jeanne, la surdouée (10 ans). Joséphine va vite découvrir l’énorme secret que cachent ces enfants : leur mère est morte depuis un an et ils vivent seuls, en attendant la majorité de Jules pour qu’il devienne le tuteur de la fratrie. Joséphine va donc devoir se retrousser les manches pour les aider à garder leur secret et à rester unis jusqu’à l’anniversaire de Jules car, entre la narcolepsie de Sonia, la cleptomanie de Will, la précocité de Jeanne et la « fureur de vivre » de Jules qui rêve aussi d’une vie d’adolescent normale, notre ange a du pain sur la planche !

Avec : Mimie Mathy (Joséphine Delamarre), Zack Groyne (Jules), Yanis Richard (Will), Esther Valding (Sonia), Mandela Keller (Jeanne), Lucia Passaniti (Iris), Pierre-Yves Bon (Cédric), Alika Del Sol (Cécile), Farouk Bermouga (Gabriel), Benjamin Alazraki (Bruno), Stéphane Hausauer (Fonctionnaire ASE), Candice Lartigue (Madame Thierry), Mariama Gueye (Prof de chimie), Catherine Lefroid (Proviseure collège), Frank Desmaroux (Médecin hôpital Sonia), Nicolas Gerout (Entraîneur), Clément Agogué (No)



Et à 15h40 l’épisode « Tes qi toi ? »

Mélanie, 17 ans, est une adolescente dyslexique en perte de vitesse à l’école et fragilisée par une rupture amoureuse douloureuse, quand elle apprend brutalement qu’elle est une enfant adoptée. En perte de repère et en crise avec ses parents adoptifs, Mélanie va décider de rencontrer sa mère biologique… Joséphine aura pour mission de l’accompagner dans cette quête d’identité tout en l’aidant à accepter et dépasser sa dyslexie qui l’handicape.

Avec : Mimie Mathy (Joséphine Delamarre), Axelle Dodier (Mélanie Chamanier), Sophie Duez (Anne Chamanier), Clémence Thioly (Julie Destrade), Franck Adrien (Patrice Chamanier), Oscar Lesage (Anthony Destrade), François Dominique Blin (Sébastien Baccarelli), Jules Fabre (Enzo), Amélie de Vautibault (Prof de français), Isalinde Giovangigli (Madame Duprey), Edith Saulnier (Nina), Pauline Bression (Marie), Sophia Johnson (Assistante sociale), Hélène Milano (La psychologue), Alexandre Faraut (Renaud), Malik Elakehal El Miliani (Chauffeur accident), Jean-Marc Michelangeli (Animateur radio)