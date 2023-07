Un si grand soleil spoiler : Elise soupçonne... (VIDÉO épisode du 10 juillet)

Un si grand soleil spoiler – Qui est à l’origine de la mort de Vincent dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil » ? C’est la question que tout le monde se pose après le terrible accident survenu hier soir pendant l’opération de police visant à expulser Maéva et sa mère…

Et dans quelques jours, au commissariat, tout le monde s’interroge. Thierry a un comportement et des paroles qui interpellent Elise !







Il minimise et traite même Vincent de « racaille ». Elise l’envoie balader et elle confie à Akim qu’elle pense que c’est lui qui est responsable de la mort de Vincent… A-t-elle raison ?

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1191 du 10 juillet 2023 : Thierry soupçonné



