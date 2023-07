Joséphine Ange Gardien du 7 juillet : vos épisodes cet après-midi sur TF1

Joséphine Ange Gardien du 7 juillet 2023 – Ce vendredi après-midi et pour bien finir cette semaine d’été, deux épisodes de votre série « Joséphine Ange Gardien » vous attendent sur TF1. Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !







Rendez-vous à partir de 13h55 sur la chaîne ou en replay sur MYTF1.







Joséphine Ange Gardien du 7 juillet 2023 : l’épisode « L’esprit d’Halloween »

A l’occasion d’Halloween, Joséphine atterrit dans un château pour encadrer un groupe d’adolescents qui effectue un stage de restauration du patrimoine. Notre ange réalise que Violette, la fille du propriétaire, s’isole de tous et passe pour une fille « perturbée ». Joséphine comprend que Violette se sent menacée par un esprit malfaisant ! Elle tente de la rassurer jusqu’à ce qu’elle assiste à une manifestation paranormale… Et si le château était vraiment hanté ? Aidée par trois adolescents, tous bien décidés à en découdre avec cet esprit mystérieux, Joséphine va devoir ruser pour découvrir la vérité et permettre à sa cliente de se libérer d’un lourd secret…

Avec : Mimie Mathy (Joséphine Delamarre), Marie Barrouillet (Violette), Ishtvan Nekrasov (Sam), Vanessa Demouy (Diane), Benjamin Baroche (Bruno), Olivier Benard (Thierry), Scotty Bernard (Mehdi), Jérémy Barrière (Zachary), Léontine d’Oncieu (Marguerite), Dominique Frot (Simone, la villageoise)



Et à 15h40 l’épisode « Trois anges valent mieux qu’un »

Aux écuries de Longeville, Rémy est nostalgique du temps où sa famille était unie. Aujourd’hui, ses trois enfants vivent leur vie, ne se parlent plus et ne viennent presque plus le voir, à son grand désespoir… Pour réunir ses trois clients autour de leur père, Joséphine demande l’aide d’un autre ange. A sa grande surprise, c’est son double exact qui apparaît, même taille, même couleur de cheveux, même voix, seule la personnalité diffère. D’ailleurs cette Joséphine numéro 2 s’empresse de se dédoubler elle-même : pour trois clients, il faut trois Joséphine, c’est mathématique dit-elle ! Avec des doubles aux tempéraments opposés, la mission de Joséphine s’annonce pimentée à l’extrême…

Avec : Mimie Mathy (Joséphine / Ludivine / Rosine), Francis Perrin (Rémi), Stéphanie Pasterkamp (Margaux), Marius Colucci (Vincent), Mathieu Coniglio (Antoine), Julien Alluguette (Paul Luciani), Raphaël Kahn (Fabio), Morgane Manche (Léa), Laurence Boccolini (Charlotte), Stéphane Roux (Mathias Van Deren), Juliette Chêne (Lucie), Thomas Séraphine (Le réalisateur), Lyudmila Nesterov (La mannequin), José Fumanal (L’acheteur)