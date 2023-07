Laetitia Milot en larmes, elle se confie sur un terrible drame (VIDÉO)

Laetitia Milot, figure emblématique de « Plus belle la vie » va débarquer dans votre série quotidienne « Demain nous appartient » cette semaine sur TF1. Pour l’occasion, c’est depuis Sète que l’actrice s’est confiée aux équipes de 50mn Inside.







Et Laetitia a révélé un terrible drame : elle ne pourra jamais avoir de deuxième enfant car elle a du se faire enlever l’utérus !







« J’ai fait enlever l’utérus, on n’a pas eu le choix » a déclaré Laetitia Milot, qui s’est battu pendant plus de 10 ans contre l’endométriose afin de tomber enceinte et avoir sa fille, Lyana.

« Je n’ai pas envie de m’apitoyer sur notre sort, même si ça nous a fait beaucoup de peine. Mais la vie nous a donné déjà ce magnifique cadeau, Lyana, qui est notre fille et voilà, on va en profiter à fond ! On n’a pas le droit de se plaindre » a-t-elle confié aux côtés de son mari, Badri.



