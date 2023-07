Mercato OM : le départ de Dimitri Payet officialisé

On s’en doutait et c’est maintenant officiel : Dimitri Payet quitte l’Olympique de Marseille ! Le club a officialisé son départ ce vendredi et lui a rendu hommage sur les réseaux sociaux.







« Talent pur doté d’une élégance rare, le numéro 10 de l’OM a marqué le club par sa classe technique, ses buts et ses passes qui ont inspiré toute une génération d’olympiennes et d’olympiens. L’ensemble du club souhaite à Dimitri Payet, ainsi qu’à sa famille, le meilleur pour la suite. L’OM sera toujours leur maison. » a écrit l’Olympique de Marseille.







L’OM officialise le départ de Dimitri Payet

Plus tôt dans la journée, c’est le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, qui a annoncé la nouvelle : « Ce n’est pas un moment facile. On a décidé de ne pas continuer l’aventure ensemble avec notre capitaine »

« Ça a été beaucoup de semaine, de réflexions, de discussions. Dimitri et moi, on a eu une discussion avant le début de saison pour analyser comment cette saison allait se passer. On a communiqué et c’est une décision purement sportive de se séparer. » a-t-il poursuivi. « Je tiens à te remercier publiquement de tous ces moments partagés ensemble »



