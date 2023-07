Ici tout commence spoiler : Richard et Axel s’en prennent à Clotilde (vidéo épisode du 26 juillet)

Ici tout commence spoiler – Les choses vont vraiment mal tourner pour Clotilde dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Richard et Axel vont s’en prendre sournoisement à Clotilde…

Un enregistrement dans lequel on entend Auguste parler de Clotilde et de « la haine dans son regard ». Clotilde est sous le choc, elle est bouleversée alors que Richard l’accuse d’avoir tué Auguste !

Clotilde n’en revient pas qu’Axel soit du côté de Richard et qu’il soit avec lui dans ses combines bien moches… Elle assure ne pas avoir tué Auguste et elle n’avouera jamais quelque chose qu’elle n’a pas fait, quelques soient les menaces !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 716 du 26 juillet 2023, Axel et Richard piègent Clotilde



