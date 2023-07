« Mission : Impossible – Rogue Nation » : histoire du film inédit ce soir sur France 2 (2 juillet)

« Mission : Impossible – Rogue Nation », c’est le film rediffusé ce dimanche 25 juin 2023 sur France 3. Un film de Christopher McQuarrie avec Tom Cruise et Rebecca Ferguson.







A voir dès 21h10 sur France 2 ou en streaming via la fonction direct de France.TV







« Mission : Impossible – Rogue Nation » : résumé, synopsis

L’équipe IMF (Impossible Mission Force) est dissoute et Ethan Hunt se retrouve désormais isolé, alors que le groupe doit affronter un réseau d’agents spéciaux particulièrement entraînés, le Syndicat. Cette organisation sans scrupules est déterminée à mettre en place un nouvel ordre mondial à travers des attaques terroristes de plus en plus violentes. Ethan regroupe alors son équipe et fait alliance avec Ilsa Faust, agent britannique révoquée, dont les liens avec le Syndicat restent mystérieux. Ils vont s’attaquer à la plus impossible des missions : éliminer le Syndicat.



Avec : Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Jeremy Renner

La bande-annonce

Voici la bande-annonce de votre film telle que diffusée en salles lors de sa sortie en 2015.