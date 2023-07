Capital du 2 juillet 2023 : le sommaire de l’émission inédite ce soir sur M6

Capital du 2 juillet 2023 : sommaire et reportages – Julien Courbet vous propose ce dimanche soir sur M6 un nouveau numéro inédit de « Capital ». Aujourd’hui il a pour thème : « Des vacances de rêve 30 % moins chères : oui, c’est vraiment possible ! ».







A découvrir dès 21h10 sur M6 et en replay sur 6PLAY.







Capital du 2 juillet 2023 : sommaire et reportages de ce soir

Quel type de vacances peut-on trouver pour une semaine à 500 euros ? Comment s’envoler pour des vacances de rêve, quand votre pouvoir d’achat bat de l’aile ? C’est le défi de taille que Julien Courbet et les équipes de Capital ont décidé de relever : réduire de 30 % la facture d’un séjour, les pieds dans l’eau, sans renoncer à rien.

Au cours d’une émission exceptionnelle, ils vous dévoileront tous leurs nouveaux bons plans pour voyager moins cher. Comment obtenir de grosses réductions et des avantages dans des hôtels cinq étoiles ? À quel moment faut-il réserver pour avoir un meilleur prix que votre voisin de chaise longue ? Comment trouver un billet d’avion jusqu’à 50 % moins cher ? Pour cette émission spéciale, Julien Courbet s’est rendu en Crète (Grèce) pour suivre le voyage d’un couple de Français et leur faire découvrir toutes les nouvelles astuces qui pourront, vous aussi, vous servir pour vos vacances.

Et si, pour faire des économies sans renoncer à l’aventure et aux plages de rêve, vous mettiez le cap sur des destinations méconnues, comme l’Albanie ? Entre la Grèce, le Monténégro et la Croatie, ce petit pays attire de plus en plus de vacanciers pour la beauté de ses plages, sa nature encore préservée ou son patrimoine culturel mais surtout pour ses prix très attractifs. Nous suivrons les professionnels du tourisme qui parcourent le pays pour dénicher et négocier des hôtels à prix cassé devant la plage, face à la mer.

Capital du 2 juillet 2023, extrait vidéo



« Des vacances de rêve 30 % moins chères : oui, c’est vraiment possible ! », c’est ce soir dans « Capital », présenté par Julien Courbet dès 21h10 sur M6.